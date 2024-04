Investori meelespea: kelle kaudu investeeringud teha?

„Kõige mugavam on teha muidugi kodupangas, kuna raha laekub sinna,“ vastas Ilves küsimusele, mille järgi soovitaks ta inimesele investeerimisteenuse pakkujat valida, mille kaudu aktsiaindeksi ostud ära teha. „Eriti hea on kasutada seda näiteks laste ja noorte puhul, kuna neil on enamasti tehingutasud maksuvabad,“ lisas ta.

Maaklerite puhul, nagu näiteks Lightyear, on investori sõnul hetkel veel miinuseks see, et nad ei ole investeerimiskonto süsteemis, mis lubab tulu maksustamist edasi lükata, aga loodetavasti sel aastal juba saavad nad süsteemi lisatud. „Sellisel juhul on variant teha kaks lüket - püsimakse maakleri kontole ja siis 0-2 päevase vahega seadistada sealt oste tegema. Ehk sisuliselt saab kogu ahela ära automatiseerida,“ märkis Ilves.