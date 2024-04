Elektriautode laadija rajamise kohustus ootab ka vanemaid hooneid

Seaduse seletuskirja kohaselt on laadimistaristuga seotud nõuete täitmata jätmisel tegemist rikkumisega, mille eest võib karistada rahatrahviga, mis on kehtiva seaduse alusel füüsiliste isikute puhul kuni 300 trahviühikut ning juriidilise isiku puhul kuni 100 000 eurot.

Mida on oluline jälgida kortermajade juurde elektrilaadijate paigaldamisel?

„Muuhulgas puudutab see mitmeid kortermaju, kuna üldjuhul on nende parkla ja hoov kõikide korteriomanike kaasomandis,“ ütleb ta. Seetõttu tuleb Grossi sõnul igal kaasomanikul silmas pidada, et seaduse kohaselt toimub kinnisasja valdamine ja kasutamine kõikide kaasomanike kokkuleppel või enamuse otsuse alusel. „Seega võib elektrilaadija paigaldamiseks olla vajalik saada kõikide kaasomanike nõusolek või võtta vastu sellekohane kaasomanike enamusotsus,“ selgitab ta.

Teatud erisustega kehtib eeltoodu ka siis, kui hoone on jagatud korteriomanditeks ja korteriomanikud kasutavad parkimiskohti erikasutusõiguse alusel. „Elektrilaadija paigaldamine hõlmab üldjuhul ka teataval määral ehitustöid ning kinnistu ja hoone kui terviku elektrisüsteemi sekkumist. Mida suurem on sekkumine, seda tõenäolisemalt tuleb vajalikud tegevused kooskõlastada teiste kaasomanikega,“ lisab Gross.

Laadijate paigaldamisel tuleks hinnata ka seda, kas parkimiskoha ja laadija kasutamiseks on olemas vajalik kasutuskord ehk kaasomanike vaheline kokkulepe või kinnistusraamatusse on kantud asjakohane erikasutusõigus. Seda sõlmides tuleb ühtlasi arvestada, et näiteks pärijate ja tulevaste omanike suhtes kehtib üksnes kasutuskord (erikasutusõigus), mis on sõlmitud notariaalselt ja kantud kinnistusraamatusse.