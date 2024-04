Soome rahvapensionide kärbe puudutab Eestis väheseid inimesi

Sanna-Leena Immanen ütles ERR-ile, et Soome pensionisüsteemis on nii tööpension kui ka sotsiaalkindlustusega sarnane rahvapension ning rahvapensioni saab inimene juhul, kui tema tööpension ei ole piisav.

"Rahvapensioni makstakse praegu inimestele, kes elavad Soomes, on Soome püsielanikud. Kui inimene kolib välismaale, siis saab ta selle rahvapensioni välismaale kaasa maksimum aastaks ja sealt edasi ongi ta mõne teise riigi elanik ja enam see miinimumtoimetulekuga sarnane rahvapension sinna välismaale ei ulatu," selgitas ta. Immanen täpsustas, et ajaline piirang puudutab Euroopa Liidu väliseid riike, aga EL-is ja teatud lepingulistes riikides makstakse rahvapensioni praegu ajalise piiranguta.