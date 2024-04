Korteriühistu renoveerimislaen: kortermaja elanikud küsivad, pangaekspert vastab

Kui pikaks perioodiks saab KÜ laenu võtta? Mis on mõistlik periood?

Korterelamu renoveerimislaenu tähtajad on võrreldavad eluasemelaenude tähtaegadega, küll tuleb arvestada, et maksimaalsete pakutavate tähtaegade eelduseks on, et maja tervikrenoveerimisel saavutatakse vähemalt C klassi energiamärgis.

Laenuperioodi määramisel tuleb lähtuda kortermaja elanike tahtest ja maksevõimest, kuid meie soovitus on pöörata tähelepanu laenu kogukuludele. Ühe osa laenu kulust moodustab intressimarginaal ning teise osa baasintressimäär, milleks on reeglina kuue kuu Euribor, mis tähendab, et intressimäär võib muutuda kaks korda jooksva aasta jooksul, sõltuvalt rahvusvaheliste rahaturgude arengust. Oluline on vaadata, kui suur on laenu kogukulu, mis tuleb laenuperioodi lõpus tasuda. Laenu kogukulu omakorda mõjutab võetava laenu tähtaeg - pikem laenuperiood võimaldab vähendada igakuist remondifondi makset, kuid paraku suurendab kogukulu.

Kas lihtsam ei oleks koguda remondifondi piisavalt raha ja siis renoveerida etappide kaupa? Miks?

Vanemate korterelamute rekonstrueerimine on paratamatu ning mida kauem maja korrastamisega oodata, seda kallimaks see reeglina muutub. Ühelt poolt laguneb maja aja jooksul järjest enam ja tööde maht suureneb, teisalt võivad ehitushinnad kallineda. Nii võib juhtuda, et ehituseelarve on remondifondi kogumise ajal oluliselt suurenenud ja kogutud summast ei piisa.

Oluline on mõelda ka sellele, et sääst küttekuludelt tekib eelkõige tervikrenoveerimise puhul – keskeltläbi on oodatav sääst ligi 50% küttekuludelt. Seega võimaldab korralik renoveerimine koheselt kulusid kokku hoida. Lisaks kaasneb kütte- ja ventilatsioonisüsteemi kaasajastamisega kortermaja elanike elukvaliteedi tõus.

Kas on mõistlik kortermaja renoveerimisega koos teha ka korteris remont? Kas renoveerimistööd kahjustavad korterit?