ÜLEVAADE ÜÜRITURUST | Millised piirkonnad ja korterid lähevad hetkel enim kaubaks?

Märtsis kirjutasime, et aktiivsus üüriturul on viimase poole aastaga oluliselt muutunud. Üüriturul on praegu tugev ülepakkumine ehk pakkumise on rohkem kui nõudlust. Millised piirkonnad lähevad hetkel üüriturul kaubaks ja milliseid kortereid eelistatakse?

Kinnisvaraanalüütik Risto Vähi toob välja, et Tallinnas langes pakkumiste hulk kuuga tervikuna ligi 4% soodsate hindade tõttu. Parem minek on tema sõnul üürikorteritel Tallinna linnaosades, kus on odavam hinnatase. Kallima üürivara tarbijaskond on väiksem, kuid pakkumisi on turul palju, seega on üüriliste leidmine keerulisem, lisab Vähi. Tallinnaga sarnane olukord on ka Tartus, seevastu Pärnus ja Viljandis on näha keskmise hinna tõusu, mis näitab, et üürilise leiavad soodsamad korterid ja pakkumisele jääb kallim vara.