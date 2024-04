Eesti ettevõtja ehitab Tai saarele hotelli ning soovitab sinna kinnisvara osta

Eelmise aasta augustis sai mõeldud, oktoobris ostetud ja aprillis ehitama hakatud, ütles Villemson kokkuvõtvalt Tai hotelli tagamaadest Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Praeguseks on maalapp puhastatud, kaev ehitatud ja elektri panemine on pooleli ning oodatakse ehitusluba.

Villemson rääkis, et poole aastaga on Koh Phangani saare kinnisvarahinnad kasvanud 20–25 protsenti. Ettevõtja soovitab ka teistel vaadata Tai suunas, kuna võimalusi on seal palju.