Eesti arendaja avas Riia südalinnas 70 miljonit maksnud kvartali

Novira Capitali juhi Arle Mölderi sõnul on tegemist üldse ühega vähestest kaasaegsetest büroohoonetest Riia kesklinnas. „See projekt on ainulaadne nii oma sisult kui vormilt ning tõeliselt heas asukohas, sest vahetus läheduses on Riia vanalinn, ühistranspordisõlmed, hotellid ja restoranid ning rajatav Rail Balticu raudteejaam,“ kirjeldas Mölder, kelle sõnul tagab keskne asukoht mugava ligipääsu nii jalakäijatele, jalgratturitele kui ka autojuhtidele.

„Meil on väga hea meel, et valisite selle projekti elluviimiseks Riia. See on väga hea asukoht, kuna järgmistel aastatel on kavas palju uusi arendusprojekte, näiteks Rail Baltic, mis ühendab Balti riigid Euroopaga. Soovin ärile kasvu ja arengut ning et töö kulgeks alati sujuvalt,“ õnnitles ärikeskuse avamisel arendajat Riia linnapea Vilnis Kirsis.

Uue ärikvartali rentnike hulgas on ettevõtted nagu PwC Latvia, Eversheds Sutherland Bitāns, Wolt Latvia, GoCardless, Zalaris ja paljud teised. Riia Novira Plaza vastab rahvusvahelisele LEED jätkusuutliku projekteerimis- ja ehitusstandardi kuldtasemele ning energiasäästlikul hoonel on ka mitmed rohealad.

Kokku enam kui 25 tuhande ruutmeetri suuruse ärikeskuse kahel maa-alusel korrusel on parkla 250 autole, esimesele korrusele on kavandatud kauplused ja restoranid ning teisest seitsmenda korruseni büroopinnad. Muuhulgas on Novira Capital ja Evernord järgmise ühisprojektina alustanud Tallinna südalinna, Tartu mnt 15 kinnistule uue 16-korruselise kortermaja Stellar rajamist.

Evernord on investeerimis- ja varahaldusettevõtete grupp, mis tegutseb Leedus, Lätis ja Eestis. Evernordi gruppi kuuluvad finantsvahendusettevõte Evernord ja varahaldusettevõte Evernord Asset Management, mis haldavad üle 250 miljoni euro klientide vara.