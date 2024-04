Roheliste energiatehnoloogiate spetsialiste ootab ees lai tööpõld

Taastuvenergia mahud maailmas kasvavad eksponentsiaalselt, nende seas spurdib juba viimased kümmekond aastat päikeseenergeetika. Tihedalt päikeseenergeetika kannul on tuuleenergeetika. Nagu mujal maailmaski, on ka Eestis viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud just päikeseelektri osakaal, mille kõrvale kerkivad nüüd juba ka akupargid toodetava energia salvestamiseks ja rohelise elektrienergia tootmise kõikumiste tasakaalustamiseks. See on omamoodi vaheetapp nii vesinikutehnoloogiatele kui ka rohelisele lahendusele üleminekul. Jätkusuutlikud rohelised vesinikutehnoloogiad vajavad laialdaseks igapäevaelus kasutamiseks eelkõige toetava taristu arendamist, mille jaoks vajame jällegi eriala spetsialiste. Võib öelda, et vähene teadlikkus energiaturust, -süsteemidest ja -tehnoloogiatest ohustab Eesti energiasõltumatust ning pidurdab arengut. Selle vastu võitlemiseks vajame rohkem tippspetsialiste, et teha riigi ja keskkonna jaoks tarku otsuseid. Roheliste energiatehnoloogiate eriala on seega investeering tulevikku, et olla konkurentsivõimeline ja tark tootja ning tarbija.