Varjatud õudus Hispaania kinnisvaras. Sinu korterisse võib kolida ootamatu külaline

Hispaania õiguse kohaselt ei või võõras isik maja või korterit hõivata, kuid teatud tingimused võivad anda skvotteritele õigusliku seisundi. Näiteks kui kinnisvara ei ole piisavalt turvatud ja see on jäetud järelevalveta, muutub see hõivamisele haavatavaks. Pinnale kolides võivad isikud nõuda õigust eluasemele, mis raskendab kinnisvaraomanikel skvottereid välja tõsta, kirjutab Idealista.