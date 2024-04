Enefit: Teadlased leidsid, et Liivi meretuulepargil pole olulist negatiivset keskkonnamõju

Kihnu ja Häädemeeste seltsimajadesse kogunesid 17. ja 18. aprillil kohalikud elanikud, kes said teada, milline on meretuulepargi mõju nahkhiirtele, hüljestele, merepõhjaelustikule ja kalastikule ning kas pargiga kaasneb ka müra.

„Teadlased on teinud põhjalikud keskkonnauuringud, mille tulemused on väärtuslik info nii meile arendajana kui ka kohalikele, kel on arusaadavalt palju küsimusi meretuulepargi mõjude kohta. Meie jaoks on kõige olulisem teadmine, et meretuulepargil puudub oluline negatiivne keskkonnamõju. Väikseimaid mõjusid saame aga juba pargi ehitust planeerides ennetada, et keskkond oleks hoitud ja kogukond rahul,“ selgitas Enefit Greeni meretuuleenergia arendusjuht Karmo Kõrvek.