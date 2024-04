Raport: elektri hinnahüpped panevad inimesi oma tarbimist juhtima

Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso tõi välja, et kõige aktiivsemalt reageerivad elektrihinna hüpetele töötleva tööstuse ettevõtted ja kodumajapidamised, eriti soojuspumpadega eramud. „Kui elektrienergia börsihind ületas tänavu jaanuaris 1000 EUR/MWh piiri, vähendasid kodumajapidamised ja tööstusettevõtted oma tarbimist 10–12%. Samas tarbimise juhtimise potentsiaal on sellest palju suurem - näiteks päikeseelektrit tootvad kodumajapidamised vähendasid oma tarbimist tavalise börsihinnaga elektrit ostvate kodutarbijatega võrreldes 2,5 korda rohkem,“ sõnas Märt Masso.

Eesti Energia andmete alusel läbiviidud elektritarbijate käitumise analüüs näitas, et börsihinnaga tarbijad kogu Eestis vähendasid tänavu 5. jaanuaril ülikõrge hinnaga tundidel oma tarbimist kokku 30–40 MW ja säästsid kokku umbes 1,5 miljonit eurot. Arvestades Eesti Energia turuosa võib hinnata, et kogu elektrienergia tarbimise muutmise võimsus sel päeval oli Eestis erinevatel tundidel vahemikus 75–100 MW.

Arenguseire Keskus toob värskes lühiraportis välja, et kuigi Eesti tarbijate teadlikkus, motivatsioon ja võimekus vähendada oma elektriga seotud kulutusi tarbimise juhtimise teel on kasvanud, on see täna siiski jätkuvalt napp. Lisaks puudub ülikõrge hinnaga tundidel tarbimise vähendamise motivatsioon fikseeritud elektrihinnaga tarbijatel, kelle tarbimine moodustab ligikaudu kolmandiku kogutarbimisest. Negatiivselt paistab silma ka avalik sektor, kus erinevalt teistest tarbijagruppidest tarbiti kõrge hinnaga tundidel elektrit baastasemest hoopis rohkem.