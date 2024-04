Nobedate näppude voor! Teisipäeval avaneb meede, kust eramaja omanikul on saada kuni 50 000 eurot. Millised on tingimused?

KredExi toetust saab taotleda üksikelamu, kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu nii osaliselt kui ka terviklikult renoveerimiseks. Osalisel renoveerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamu kohta. Tervikliku renoveerimise korral on toetuse määr olenevalt elamu asukohast kuni 50 000 eurot ja kuni 50% toetatavatest kuludest.

Ka ei kohtle riik liidu hinnangul kõiki koduomanikke võrdselt, kui avab toetuste vastuvõtu tööpäeva hommikul kell 9, kui enamikul pole võimalik toetuse esitamiseks tööd katkestada. „Olukord, kus kliimaministeerium ei arvesta keskmisest väiksema sissetulekuga, kultuuriväärtusliku hoone ega ka tööl käiva omaniku huviga, on saanud reegliks. See näitab kõnekalt, kuidas riigi toetused ei lahenda, vaid hoopis suurendavad kodumajapidamiste ebavõrdsuse probleemi,“ ütles Krass.

Omanike liit soovib näha eluasemevaldkonnas valitseva ebavõrdsuse vähenemist. Seetõttu tegid omanikud toetusmeetme kooskõlastusfaasis ettepaneku toetada keskmisest väiksema sissetulekuga ja muinsuskaitse all olevate väikeelamute omanikke. Liidu juhi Andry Krassi sõnul ei leidnud see ettepanek aga kliimaminister Kristen Michali toetust ja nii võib eeldada, et riigi eraldatav 28 miljonit annab kodumajapidamiste ebavõrdsuse kasvule uut hoogu.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (Kredex) andis teada, et avab 23. aprillil kell 9 kodumajapidamiste energiatõhususe parandamiseks mõeldud taotlusvooru. Voorus läheb koduomanike vahel jagamisele ligikaudu 28 miljonit eurot ja see jagatakse põhimõttel „kes ees, see mees“. 300 000 toetuse saamisele kvalifitseeruvast koduomanikust jätkub toetust ca 0,3 protsendile.

SEB laenuekspertide juhi Aivo Renseri sõnul on tööde finantseerimiseks võimalik kasutada ka pangalaenu. Renser selgitas, et renoveerimistööde teostamiseks on eraisikul võimalik taotleda pangast kinnisvara tagatiseta laenu ehk väikelaenu, kinnisvara tagatisega laenu ehk hüpoteeklaenu ja eluasemelaenu ehk kodulaenu, mida võib peale eluaseme soetamise taotleda ka olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Lisaks saab panga pakutavaid laenutooteid kasutada renoveerimisel ka nii, et klient tasub tööde eest osa omavahenditest ja osa laenurahast või kogu ulatuses laenurahaga.