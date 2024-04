Euroopa Keskpanga nõukogu liige usub juunikuisesse intressimäärade langetusse

Prantsusmaa Keskpanga juhi sõnul peaksid poliitikakujundajad mõistma, kas Lähis-Ida konflikti tõttu kerkinud naftakulud on kuidagi mõjutanud alushindu ja inflatsiooni. Küsimuse peale, kas naftahinna ebakindlus võib rahakarmistamispoliitika lõdvendamist edasi lükkata, vastas Galhau pigem eitavalt. Ainult juhul, kui ei tule mingisugust üllatust, kuid keskpanga juht on kindel, et langetusega ei tohiks väga kaua oodata.

Euroopa Keskpank on varem välja käinud veksli, et 6. juunil alustatakse laenukulude ehk intressimäärade langetamist. Selle üks kõvahäälsemaid toetajaid on olnud eelkõnelenud Prantsumaa Keskpanga juht. Samas on mitmed tema kolleegid ja nõukogu liikmed väljendanud erinevaid mõtteid, öeldes segaselt, et tõenäosus langetamiseks on olemas.

„Sellest hetkest, kui meil on piisavalt kindlust, et me saavutame järgmiseks aastaks 2% inflatsiooni, on meie kohustus vähendada laenukulusid,“ ütles Galhau. „Ja selline tunne on esimese langetuse osas juunis,“ lisas ta.

Isegi kui intressimäärade juunikuine langetamine muutub üha kindlamaks, pole edasine lõdvendamine pärast seda sugugi kindel, kuna nõukogu liikmed on suuresti eriarvamusel.