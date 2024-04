Harjumaale rajatav hiigelsuur akupark sai tuttava investori

Kui Evecon on Mirovaga varasemast teinud koostööd päikeseparkide arendamise vallas, siis Corsica Soles on Mirova alates 2021. aastast aktsionär. „Alates meie ettevõttega ühinemisest 2021. aastal oleme kahtlemata oma sidemeid Mirovaga tugevdanud. Täna on meil taaskord rõõm tervitada Mirovat selle ambitsioonika ühisettevõtte kapitaliga liituma,“ lisas ühisettevõtte enamusaktsionäri Corsica Sole tegevjuht Michael Coudyser.

„Kestlikule rahastamisele pühendunud Mirova aitab meil Balti riikides käitada väga suure võimsusega akuparke, mis on ühendatud elektrienergia ülekandevõrku. Need on otsustavad projektid Eesti ja Balti riikide jaoks, kes on seadnud endale eesmärgiks end mandri-Euroopa võrguga tihedamalt siduda. Viimaseks demonstreerib meie ühinemine kapitaliga meie täielikku usaldust Mirova meeskondade suhtes,“ lisas Coudyser.