Päikesekatuste tootja: eramuomanike huvi Kredexi toetuse vastu on suur, kuid taotlejad vajavad abi

23. aprilli hommikul kell 9 avab KredEx uue vooru väikeelamu energiatõhusamaks rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks. Solarstone OÜ tegevjuhi Romet Roosalu sõnul on seekordse taotlusvooru eelarve suurem kui kunagi varem – toetusi eramute energiatõhusamaks renoveerimiseks on võimalik saada ligikaudu 28 miljoni euro ulatuses. „Energiatõhusate lahenduste tootjate statistika näitab, et eestlaste huvi oma kodu energiatõhusamaks muutmise vastu on väga suur, aga takistuseks võib saada projekti eelarve või hirm keerulise asjaajamise ees. Siin saavad eraisikutele appi tulla energiatõhusaid lahendusi pakkuvad ettevõtjad, kel on KredExi toetustega pikaajaline kogemus.“

Sesap tuli Viljandis asuv päikesekatuste tootja välja teenusega, kus ettevõte võtab enda peale kogu taotluse esitamise protsessi ning garanteerib, et taotluse dokumentatsioon päikesekatuse paigaldamiseks on esitatud korrektselt ja õigeaegselt. Kui taotlus ei saa KredExilt mingil põhjusel positiivset vastust, kompenseerib Solarstone taotletud summa tellijale ise. „Kliendi eest tehakse ära nii katuseprojekti kavandamise kui eelarvestamise kulud, tellitakse võrguettevõtjalt liitumispakkumine, esitatakse KredExile nõuetekohane taotlus, tellitakse KEK-märgis ja aidatakse kogu protsessi projektijuhtimisega,“ selgitas Roosalu.

Inimestele, kes esitavad oma taotluse ise, soovitab Roosalu olla teisipäeval kell 9 arvuti taga, sest taotlusvoor suletakse eelarve ammendumisel. „23. aprillil avatav taotlusvoor on neljas ja senistest suurima eelarvega. Tänavust taotlusvooru on pikalt oodatud, mistõttu võib eeldada, et taotlusi esitatakse rohkelt ja huvilistel tasub kiirustada,“ lausus Roosalu, kes tõi välja, et varasemate voorude keskmine toetuse summa on olnud 7000 eurot, mis tähendab, et samas suurusjärgus võiks tänavu toetust saada 4000 inimest.