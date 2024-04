„See on tema juhtimisstiil: las kõik kardavad mind.“ Riigifirmas käärib, kogenud meeskond jookseb uue juhi laastamistöö tõttu laiali

19. november 2023. Tallinnas on sadamasse jõudnud jäälõhkuja Botnica, mis käis Kanada Arktikas juba kuuendat suve laevateid lahti hoidmas. Meestel on selja taga raske Atlandi ookeani ületus, kus nad sattusid nii tormi kui ka orkaani kätte. Lisaks pereliikmetele on meremeestele sadamasse vastu tulnud ka nende uus juht, 4. septembrist riigifirma TS Shipping etteotsa asunud Vahur Ausmees (56).

See on laevameeskonna esimene kohtumine uue ülemusega. Kahjuks on esimene kohtumine meeskonna hinnangul kõike muud kui meeldiv. Mõni inimene on lausa šokis sellest, kuidas uus juht neid vastu võtab. „Tema suhtumist oli näha kohe, kui saabusime Kanada Arktikast tagasi,“ nendib Botnica endine tüürimees Martti Muttik (37).