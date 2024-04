Telia asub suures mahus IT tippspetsialiste värbama

Selleks, et tuua ka edaspidi turule uusi ja innovaatilisi teenuseid ning pakkuda klientidele maailmatasemel kasutuskogemust, on ettevõttel plaanis mitmeid majasiseseid arendustiime tipptegijatega täiendada.

„Meie tänases üksuses töötavad ühistes meeskondades nii Telia enda IT-valdkonna inimesed kui ka mitmete partnerettevõtete arendajad ning me investeerime igal aastal miljoneid eurosid oma digikeskkondade ja -toodete kasutuskogemuse parendamiseks. Kuna meie IT arendusvõimekuse vajadus on stabiilne ja pikemaajalisem, siis on värbamiskampaania peamiseks fookuseks tugevdada majasiseseid võtmekompetentse. Selleks oleme võtnud selge suuna lähima aastaga värvata Telia ridadesse juurde kuni 50 IT-tippspetsialisti,“ kommenteeris uute töötajate kaasamise plaane Telia IT ja analüütika üksuse juht Teet Tiisvelt.