Riik arendas 185 000 euro eest tööandjatele rakenduse, millega tuvastatada ettevõttes palgalõhet

Ootused rakendusele on suured

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul on sooline palgalõhe üks ühiskonna ebavõrdsuse olulisemaid indikaatoreid. „Tööandjatel on suur roll palgalõhe ennetamisel ja töötajate võrdse kohtlemise tagamisel. Enamasti ei ole ebavõrdsus pahatahtlik, vaid on tekkinud pigem teadmatusest. Palgapeegli tööriist teeb palkade analüüsimise juhtidele lihtsaks ja toob võimalikud probleemikohad selgesti välja,“ selgitas minister.

Swedbanki töösuhete juhi Piret Prangeli sõnul mõõdab ja analüüsib pank palkade erinevust regulaarselt. „Swedbanki aastatepikkune kogemus näitab, et ühekordne palgalõhega tegelemine ei aita seda püsivalt vähendada. Läbipaistev ja õiglane tasustamine peab olema palgasüsteemi lahutamatu osa, et soolise palgalõhe tekkimist vältida. Kindlasti tuleb sel teemal koolitada inimesi, kes ettevõttes tasustamise eest vastutavad. Kokkuvõttes võidavad kõik, kui tasusüsteemid on õiglased ja läbipaistvad ning palgalõhega organisatsioonis tegeletakse. Palgapeegli rakendus saab kindlasti heaks tööriistaks igale tööandjale,“ lisas Prangel.

Tartu Ülikooli personaliosakonna juhi Kristi Kuninga sõnul on töötajate soolist ja vanuselist koosseisu ning tasustamist ülikoolis pidevalt analüüsitud ning meeste ja naiste palgaülevaade on ülikooli statistika töölaual ka avalikult kättesaadav. Mullu tehti ka akadeemiliste töötajate palgalõhe uuring, mis andis olulist lisainfot. “Muutus nõuab aega, kuid soolise võrdsuse edendamine on pidev töö, kus väikeste, aga järjekindlate sammudega on võimalik suuremate tulemusteni jõuda. Palgapeegel on tööandjatele kindlasti abiks, et aru saada, kus on palgakäärid kõige suuremad. Oluline on esmalt mõista, millest organisatsiooni palgaerinevused tingitud on, ning leida oma ettevõtte jaoks sobiv lahendus,” sõnas ta.