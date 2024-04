USA pangad kaasasid nädalaga ligi 20 miljardit dollarit

Kui veel aasta alguses oodati USA föderaalreservilt kuut intresside langetust, siis hetkeseisuga on see taandunud vähem kui kahele langetusele. „Arusaam, et kõrgemad intressitasemed jäävad meiega kauemaks kui oodati, on viinud üles ka võlakirjade tootlused. USA 10-aastase noteeringu tootlus on tõusnud möödunud aasta lõpu 3,8 protsendi tasemelt kerkinud 4,6 protsendini ning on oma viimase enam kui 16 aasta tipust vaid 35 baaspunkti kaugusel. Sarnast käekäiku on näidanud ka kahe aasta pikkune võlakiri, mis on oma põhjast tõusnud 80 baaspunkti ja jõudnud viie protsendi tasemele. 16 aasta tagusest tipust lahutab seda vaid veidi enam kui 20 baaspunkti,“ kirjeldas Laur.