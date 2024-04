Uuring: ligi 40% Eesti elanikest kaalub järgmise autona kas elektri- või hübriidautot

„Kuigi praegu sõidab valdav osa ehk ligi 90% autojuhte bensiini- või diiselmootoriga autodega, näitab uuring, et tulevikuvalikutes on toimumas nihe ning inimesed on muutunud elektri- või hübriidauto mõttele avatumaks,“ kommenteeris Veho AS juht Keijo Kaasik.

3% vastanutest ostab kindlalt järgimise autona elektriauto ning veel 9% kaalub sellist varianti. Hübriidautode osas on ostuvalmidus kaks korda kõrgem: 8% on täiesti valmis soetama endale hübriidautot ning 17% kaalub seda.

„Hübriidautode kõrgem eelistus kajastab seda, et inimesed on valmis tegema esimesed sammud elektrifitseerimise suunas ent teevad seda ettevaatlikult, valides esialgu kompromissi hübriidi näol. See on hea vaheetapp sisepõlemismootori ja elektriajami vahelisel teel,“ lisas Keijo Kaasik.

Tema sõnul tajuvad autoomanikud hübriidi kindlama alternatiivina, mis samal ajal pakub ka elektriautole omaseid eeliseid, nagu näiteks ökonoomsem ja keskkonnasõbralikum sõit. Eriti just pistikhübriidi puhul, mis on tänapäeval võimeline elektri jõul sõitma üle 100 kilomeetri ehk suuresti on võimalik kõik linnasisesed sõidud teha aku toitel.

Uuringust selgus samuti, et elektriautot on valikuna valmis rohkem kaaluma just need inimesed, kes täna juba sõidavad hübriidiga: 25% neist, kes ostavad järgmise autona kindlalt elektriauto, ning 20% neist, kes kaaluvad sellist võimalust, sõidavadki praegu hübriidiga.

„Huvitav on aga see fakt, et praegused bensiiniautoga sõitjad on hübriidi- ja elektriauto suhtes meelestatud kindlamalt, kui diiselauto omanikud, ja kohati on nad isegi hübriidautode omanikest entusiastlikumad,“ lisas Kaasik. Nimelt nende seas, kes on järgmise autona elektriauto ostus täiesti kindel, kolmandik sõidab hetkel bensiiniautoga ning viiendik diisliga. Nende seas aga, kes ostab järgmise autona kindlalt hübriidauto, on praeguseid bensiiniauto juhte tervelt 46%, diiselautojuhte aga 36%.