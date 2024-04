Selgus ehitusfirma, kes rajab T1 keskusesse uue Lidli kaupluse

Lidli uus pood tuleb T1 südalinna poolsesse otsa. Müügipinda saab seal olema 1400 ruutmeetrit ning kogu rendipind ulatub 2100 ruutmeetrini. Tegu on esimese Lidli kauplusega Eestis, mis asub kaubanduskeskuses.

Tallinna Ehitustrust on T1 ehituspartner, kes juhib projekteerimist ja viib läbi mitmed keskuse uuenduskuuri käigus toimuvad ehitustööd, teatas T1. Tallinna Ehitustrust on varem ehitanud Lidlile kuus kauplust, mis asuvad Tallinnas, Pärnus, Narvas, Rakveres ja Kuressaares. Praegu käib uue Lidli ehitus Tallinnas Mustamäe teel.

„Ehitustrusti meeskonnal on kogemus mitme suurema kaubanduskeskuse ehitamisel, nagu näiteks Tartus asuv Lõunakeskus. Lidli kaupluse rajamine T1 on kaalukas ja nõudlik projekt, mille ettevalmistustööd juba käivad. Esimesed silmaga nähtavad muutused toimuvad Lidli pinnal maikuus, kui alustame senise pinna ümberkujundamist ning ehituslikke ettevalmistustöid,“ ütles Tallinna Ehitustrusti juhatuse liige Eerik Staškevitš.

„Ehitustrust on end näidanud pühendunud ja professionaalse partnerina T1 ehitusliku uuenduskuuri läbiviimisel. Ehitustrusti kogemus kaubandussektori objektide vallas annab kindluse, et meil on väga hea partner keskuse uuendamisel ja Lidli kaupluse väljaehitamisel,“ ütles T1 tegevjuht Tarmo Hõbe.