Eramajade omanikud jooksutasid juba renoveerimistoetuse veebilehe umbe. Amet: paanikaks pole põhjust

EASi ja KredExi ühendasutuse kommunikatsioonijuht Joonas Kerge sõnul pole paanikaks siiski põhjust. „Tegemist on tavapärase taotlussüsteemi piiranguga, kus süsteem piirab taotluse esitamise kasutajate arvu. Sarnane süsteem on kasutusel ka kõigile teada-tuntud tuludeklaratsiooni esitamisel,“ selgitas Kerge.

Selle eesmärk on, et kõik kes juba taotlust esitavad oleks võimalik rahulikult ja tõrgeteta oma taotlus ära esitada. Kasutajatel tasub lihtsalt mõne aja pärast lehte värskendada ja siis taotlust sisestama minna. Toetusteks on ette nähtud rekordiline summa, mistõttu rõhutame, et ilmselt nobedate näppude vooruga tegemist ei ole, lisas Kerge.