Jurist soovitab: mida teha, kui oled sattunud musta nimekirja?

Kuidas maksehäiretest lahti saada?

Esmalt soovitas Hedmani jurist võlg ära tasuda, kuid arvestada tuleb, et maksehäireid võib avalikustada kuni viis aastat pärast võla tasumist või kohustuse aegumist. „Siin on aga oluline, et võlaandmeid võib pärast aegumist avaldada üksnes siis, kui võlausaldaja astus aegumistähtaja jooksul aktiivseid samme võlgnevuse sissenõudmiseks. Kui võlga ei proovitud tagasi saada, ei ole maksehäire kohta teabe avaldamine põhjendatud,” täpsustas Kaire Sepper. Lisaks, kui tegemist on aastate taguse väikese võlaga ning see on ainus võlgniku võlg, siis seda suurem on riive võlgniku õigustele ning maksehäire avaldamine võib olla ülemääraselt kahjustav.