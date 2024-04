Tallinna kesklinnas piirkiiruse langetamist toetab ligi pool elanikkonnast

Nendest vastanutest toetab kiiruse langetamist 40%, samal ajal kui need, kes liiklevad linnas peamiselt jala, jalg- või tõukerattaga, on valdavalt kiiruse vähendamise poolt.

„86% vastanutest, kelle peamine liiklemisvahend on mõni kaherattaline, leiavad, et piirkiirust tuleks langetada. See näitab hästi ära, et jalgratturid ja tõukeratturid ei tunne end liikluses turvaliselt,“ kommenteeris Balcia sõidukite kindlustuste tootejuht Timo Semjonov. Neist, kes märkisid uuringus oma peamiseks liikumisviisiks jala käimise, toetab piirkiiruse langetamist 65% vastanutest.

Ka 60% ühistranspordi kasutajatest leiab, et kiiruse alandamine on mõistlik samm. „Võime järeldada, et Tallinnas kergliiklusvahenditega ja jala liiklejad tunnevad vajadust turvalisema ja dünaamilisema liikluskeskkonna järele, samal ajal kui autojuhid leiavad, et kiiruse alandamine pärsib nende võimalusi sama efektiivselt sihtpunkti jõudmist,“ ütles Semjonov. „Uuringust on seda hästi näha, kuna mida vähem inimene enda sõnul nädalas autot kasutab, seda rohkem ta tunneb, et piirkiirust kesklinnas tuleks alandada.