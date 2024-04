Kuidas vältida tööõnnetusi? Riskianalüüs aitab! 

Kõige soodsam ja lihtsam viis tööõnnetuste ennetamiseks on Tööinspektsiooni iseteeninduse riskianalüüs, mis aitab riske maandada nii mikro- kui ka suurettevõtetes ning seda saab teha tasuta. Praeguseks on riskianalüüsi esitanud 33 798 ettevõtet ehk 73% ettevõtetest. Tänu tasuta digitaalsele tööriistale on need ettevõtted kokku hoidnud ligi 13 mln eurot, arvestades, et ühe riskianalüüsi dokumendi koostamine maksab umbes 500 eurot. Riiklik tasuta võimalus riskianalüüsi koostamiseks on hea abivahend just mikro- ja väikeettevõtetele, kel vähem ressursse.