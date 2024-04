Uus ajastu? Rimi avas Noblessneris ilma töötajateta uuendusliku iseteeninduskaupluse

Rimi Eesti juhi Kristel Metsa sõnul on tegu täiesti uue lähenemisega nii tehniliste lahenduste kui kliendikogemuse osas.

„Valisime Noblessneri piirkonna, mis oma modernse ja innovaatilise hõnguga on ideaalne koht, kus katsetada uudset kauplust. Siin saame hea kogemuse, kuidas pakkuda ilma teenindajateta ostlemisvõimalust nii kohalikele kui turistidele ja suviste suursündmuste ajal suurele hulgale inimestele korraga. Iseteeninduse osakaal tõuseb Rimi kauplustes iga päevaga ja usume, et see trend kestab veel paar aastat. Noblessneri kauplus annab meile uusi teadmisi, kuidas parandada toidukaupade kättesaadavust klientidele neile sobival ajal ja kohas,“ rääkis Mets.