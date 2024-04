Agressoritega suurt äri ajanud firmad lasid end kustutada. Eesti üht suurema käibega ettevõtet enam ei ole

Eelmisel aastal hakkas kehtima seadusemuudatus, mis ütles, et kui majandusaasta aruannet tähtajaks ei esita, siis ettevõtte tegevus sundlõpetatakse ehk kustutatakse äriregistrist. Registripidaja Tartu maakohtu registriosakond ei ole end seda nõuet järgides väga tagasi hoidnud. See on osutunud väga tõhusaks vahendiks, et puhastada äriregister juba elutegevuse lõpetanud ettevõtetest. Pärast hoiatusteateid, millele ettevõtted ei ole reageerinud, on järgnenud kümnete tuhandete ettevõtete sundlõpetamine ehk registrist kustutamine. Suur osa neist ettevõtetest on juba mahajäetud ning seisavad lihtsalt ilma aktiivse tegevuseta registris.