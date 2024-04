Helsingi soovib keelata minikorterite ehitamise. Samuti peab tulevikus kõigil tubadel aken olema

Uute eeskirjade järgi on keelatud akendeta toad (v.a garderoob, sahver jmt, mida ametlikult toaks ei loeta). Lisaks soovitakse keelata 20 ruutmeetrist väiksemate minikorterite ehitamine.

Minikorterite rohkus on viimasel ajal Helsingis ägedaid arutelusid tekitanud. Paar aastat tagasi hinnati, et 80 protsenti uutest korteritest on väga väikesed ehk pisemad kui 37 ruutmeetrit. Meedia suure tähelepanu pälvis näiteks 26-ruutmeetrine minikorter, kus WC ja dušš asusid koridoris.

Eksperdid on seda suundumust aga murettekitavaks pidanud. Minikortereid on raske sisustada, need majad rikuvad oma „monotoonsusega“ tänavapilti ning ka elanikud pole nii väikeses ruumis kõige õnnelikumad.

Helsingi uus arhitektuurikava näeb ette, et elumaju rajatakse elanike heaolust lähtudes. Linna tuleks ehitada valgusküllased korterid kõigile, sõltumata inimeste jõukusest. Kavas on välja toodud ka eelistatud majavärvid. Lisaks soovib linn, et ehituses kasutataks rohkem puitu.