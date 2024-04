Strateeg: USA tehnohiidude tugev tõus on läbi

S&P 500 sektoreid hindav Golub ootab ülejäänud tehnoloogiasektorilt jätkuvalt võrreldes üldise turuga jätkuvalt kiiremat kasvu. Kasv võib Golubi hinnangul tulla aga kõige suuremate tehnoloogiaettevõtete asemel nüüd väiksematest ettevõtetest. Strateegi sõnul ei ole tegu kahtlusega tehisintellekti suhtes, ega ka uskumisega, et tehnohiidude valuatsioon on liiga kõrgeks läinud. Pigem on tehnohiide koormamas nii karm konkurents kui ka tsüklilised jõud.

Golub osundab, et tehnohiidude rallit on vedanud lisaks tehisintellekti mõjule veel ka nn loomavaimud (animal spirits). Tegu on John Maynard Keynesi poolt loodud terminiga, mille järgi võivad inimeste emotsioonid ebakindlates ja volatiilsetes oludes juhtida inimeste finantsalaseid otsuseid. Teisisõnu kipuvad inimesed olema sellistes olukordades irratsionaalsed ning tehakse otsuseid karjana, mitte iseseisvalt. „Meie töö näitab aga, et seda tõusu on soodustanud hüppeline muutus kasumite kasvuprognoosides. Kahjuks on see hoog kokku kukkumas,“ märgib Golub.