Euroopa Parlament on otsustanud: tarbijatel on nüüdsest õigus nõuda katkise toote parandamist, mitte asendamist

Tootja peab pakkuma parandamisteenust mõistliku hinnaga ja mõistliku aja jooksul ka pärast toote garantiiaja lõppu. Tarbijal peab olema võimalik leida seadmete varuosi ja vajalikke tööriistu ning tutvuda parandusteabega. Parandamise soodustamiseks luuakse stiimulid ja veebiplatvorm, kuhu on koondatud kogu vajalik info.

Parlament võttis vastu direktiivi, millega soodustatakse toodete parandamist ja säästvamat tarbimist. Tootjad on edaspidi kohustatud tooteid parandama ning tarbijaid ärgitatakse eelistama toote väljavahetamisele selle parandamist.

Tootjad peavad parandama rikki läinud tooted kiirelt ja soodsalt. Kui tootel on kehtiv garantii, pikendatakse seda pärast parandamist ühe aasta võrra. Tänu sellele on tarbijatel rohkem põhjust parandamise kasuks otsustada.

Tootjad peavad ka pärast ametliku garantiiperioodi lõppu parandama kõiki majapidamismasinaid, mis on ELi õiguse kohaselt tehniliselt parandatavad, näiteks pesumasinaid, tolmuimejaid ja nutitelefone. Tootekategooriate loetelu võidakse aja jooksul täiendada. Toote parandamise ajaks võib tootja anda tarbijale laenuks asendustoote. Kui parandamine ei ole võimalik, võib tootja pakkuda tarbijale ühe valikuna ka täies töökorras kasutatud seadet.

Parandusprotsessi lihtsustamiseks luuakse Euroopa parandusteabe vorm, et tarbijad saaksid parandajatelt info töö laadi, hinna ja sellele kuluva aja kohta ühtsel ja võrreldaval viisil. Selle kasutamine ei ole aga kohustuslik. Lisaks luuakse üleeuroopaline veebiplatvorm, kust leiab infot iga riigi kohalike parandustöökodade, taastatud toodete müüjate, defektsete toodete kokkuostjate ja temaatiliste kogukondlike algatuste, näiteks paranduskohvikute kohta.

Reeglite eesmärk on tugevdada ELi parandusteenuste turgu ja muuta parandamine odavamaks. Tootjad peavad tagama varuosade ja vajalike tööriistade kättesaadavuse mõistliku hinnaga. Sõltumatutel parandustöökodadel tuleb lubada kasutada 3D-prinditud või kasutatud varuosi. Tootja aga ei tohi kasutada parandamist takistavaid lahendusi ega keelduda toote parandamisest üksnes majanduslikel põhjustel või seetõttu, et keegi teine on toodet juba parandanud.