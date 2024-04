Luminori varahaldur: finantsvabaduse idealiseerimise asemel tasuks püüelda finantsmugavuse poole

Kui aktsiaturgude pakutav tootlus on keskmiselt 8% aastas, siis kinnisvarahinnad on viimase 20 aastaga kasvanud üle 300%. Kalle Kose hinnangul sedavõrd suurt kinnisvaraturu kasvu enam suure tõenäosusega ei toimu, mis teeb finantsvabaduse saavutamise sellisel kiirel moel oluliselt keerulisemaks.

Kose sõnul ei ole finantsvabaduseni püüdlemine vale, kuid sel on oma varjuküljed, millest tihtipeale ei räägita. „Finantsvabaduse idealiseerimise toksilisus seisneb selles, et see võib karjäärivalikute algusjärgus olevatele noortele tekitada tugeva soovi ja tahtmise selles suunas liikuma asuda, sealjuures muud olulist unustades. Ühtlasi käib sellega kaasas ohtlik mõttemall, et töö tegemine kui selline on midagi halba,“ ütles ta ning lisas, et kui mis tahes muus tegevuses keskenduda väga kitsalt eesmärgi saavutamisele, siis võivad ka erinevad inimsuhted lähedastega kannatada saada.