PETTUSTE PANDEEMIA | 72-aastasest naisest oleks napilt saanud kriminaal rahapesujuhtumis

Ene (nimi muudetud – toim) naudib oma pensionipõlve. Ta on aktiivse elustiiliga, käib eakatele mõeldud huviringides ja kolme sõbrannaga vähemalt kord kuus kohvikus. Ene on ka aktiivne Facebooki kasutaja ja lisab postitusi koos piltidega peaaegu igal nädalal. Ühel kaunil päeval märkas Ene, et tema postitusi on hakanud meeldivaks märkima ja kenade kommentaaridega kostitama üks talle tundmatu meesterahvas, kelle nimi on Roland. Rolandi enda Facebooki profiil nii palju infot kui Ene oma ei sisaldanud. Ainult mõni postitus loodusest, kuid mehest endast oli üksnes kena profiilipilt. Enele oli teada ainult, et Roland elab Ameerika Ühendriikides ja on lesk.