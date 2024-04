Streigid mõjutasid ka Finnairi. Soome lennufirma jäi kümnete miljonite eurodega miinusesse

Ettevõte teenis esimeses kvartalis 29,9 miljonit eurot puhaskahjumit, samas kui mullu oli firma 3 miljoni euroga plussis. Lennufirma märgib, et need pole siiski täiesti võrreldavad numbrid, tuues välja, et vaadates näiteks tegevuskahjumit, kust on välja jäetud erakordsed mõjud, oli miinuseks 11,6 miljonit eurot. Mullu oli firma võrreldavaks tulemuseks 0,9 miljoni eurone tegevuskasum.