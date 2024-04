HEA TEADA | Töötuna arvel olles tohib ka tööd teha. Aga kui palju?

„Tööamps on pigem juhuslik ja erandlik töötamine, mitte pikalt ette planeeritud töö,“ sõnab Radik. Seejuures on tähtis, et inimene annaks ise töötukassale töötamisest teada – seda saab teha kas e-töötukassa kaudu, e-kirja või telefoni teel. Teates peaksid mainima ära, kui kaua plaanid tööd teha ja mis on tasu.