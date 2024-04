Iga kinnisvaraomanik vajab pädeva hoonete tehnosüsteemide inseneri abi

Eestis kulutatakse paari miljardi euro jagu energiat aastas, millest umbes pool toimub hoonetes. Hoonetes on suurimad energiatarbijad tehnosüsteemid, mis loovad ruumides mugava ja tervisliku keskkonna elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks. Nii meie tervise kui rahakoti jaoks on oluline, et nii hoone ise kui tehnosüsteemid nagu küte, ventilatsioon ja jahutus oleks laitmatult kavandatud, ehitatud, juhitud ja hooldatud ning tagaks hea sisekliima minimaalse energiavajadusega. See on rohepöörde üks olulisemaid aspekte, millele ka tulisematel skeptikutel on keeruline vastu vaielda, sest parim kilovatt-tund on selline, mida ei tarbita. Elamute rekonstrueerimise vajadusest ning toetusmeetmetest on kuulnud pea igaüks, kuid sama oluline on tõhusalt toimima panna ka mitteelamud ehk meie koolid, lasteaiad, kontorihooned, kaubanduskeskused jne. Viimastes on tõhusa kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning nutika juhtimise olulisus veelgi suurem kui elamutes. Selleks on vaja pädevaid insenere, kes saavad aru, kuidas hooned tõhusalt toimima panna.

Miks huvitab energiatõhusus kinnisvara omanikku?

Kes teab, kuhu kaob energia ning kuidas seda vähendada?

Nagu mainitud, siis hoonete energiatõhusus sõltub olulisel määral sellest, kui hästi on kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid ehitatud ning kasutusse võetud. Ilma süsteeme peensusteni tundmata on keeruline tõhusalt hoonete energiakasutust vähendada. Sealjuures on rõhk sõnal tõhusalt, sest kõige keskkonnasõbralikum on see kilovatt-tund, mida ei tarbita ja hästi toimivad need tehnosüsteemid, mis tagavad hoonetes hea keskkonna minimaalse energiavajadusega. Paraku loeme kõik aeg-ajalt meediast juhtumitest, kus pole võetud piisavalt aega lahenduste läbi mõtlemiseks ja toimimise jälgimiseks. Kas tuleb meelde üks külmladu, mille põrandas voolas ööpäevaringselt soe vesi? Hilisemast ajast võib näitena tuua meie loomaaia, kus troopikametsa hoone oli talvel liiga külm ja suvel liiga palav. Saame ainult loota, et sarnaseid juhtumeid tulevikus ei kordu. Lootust sisendab see, et hiljuti said loomaaias teiste vigadest õppida Tallinna Tehnikaülikooli hoonete tehnosüsteemide tudengid ja hiljutised vilistlased. Samuti oleme meediast lugenud juhtumitest, kus oma kodu ostnud inimesed on saanud petta ning mõnede kasuks on kehvema energiatõhususe eest isegi hüvitis määratud. Ühe hoone ehitamisel osaleb väga erineva ehituse erialade esindajaid ja tõenäoliselt on kõigi eelpool loetletud juhtumite ühisnimetaja see, et õigeaegselt jäeti pädevalt tehnosüsteemide insenerilt nõu küsimata. See on osalt tingitud sellest, et ega nende jutule polegi lihtne pääseda, sest tööd on palju.