Virgo: kohalikus kolledžis kõrghariduse omandamine oli parim valik

Virgo on Saaremaal elav ja seal ka õppiv mitmekülgne mees: tudeng, töötaja, pereisa. Saaremaa on talle armas, siit lahkumine pole kunagi kuulunud tema soovide hulka. Seega tundus õpe kohalikus kolledžis kõrghariduse omandamiseks just parim valik.

Kõrvuti saarlasele omase armastusega mere vastu on Virgo kiindunud elektroonikasse. Seda niivõrd, et need ühenduvad ka tema õpingutes – nimelt on Virgo väikelaevaehituse ja meretehnika tudeng. Ülikooli lõpetamine seisab tal ees juba sel suvel.

Kodus nokitsemisest maailma muutvaks leiutajaks

Meretehnika ja väikelaevaehituse eriala annab talle inseneri alusteadmised nii laevaehitusest kui ka elektrilistest paigaldistest, samuti kindluse tuleviku suhtes: inseneridel juba tööpuudust karta ei ole! Pealegi on Saaremaa ju Eesti laevaehituse keskus! Diplom käes, loodab Virgo aidata kaasa eelkõige mereelektroonika arengule, panustada muutuste elluviimisse nii laevanduses kui ka elektroonikas. Ta on tulevikku vaadates vägagi optimistlik – miks just tema ei võiks olla see, kes leiab mooduse, kuidas maailma kaubalaevandus üle viia alternatiivsele energiale nii, et see ka ära tasuks ja loodusele kahjutu oleks!

Alus optimismiks on tõeline, sest Virgo on ka kirglik taaskasutaja ja leiutaja, mees, kes naudib vanade esemete uuele elule äratamist. Tema kodus ei visata midagi lihtsalt ära – kui midagi on katki, leiab Virgo sellele uue eesmärgi või parandab lihtsalt ära. Niiviisi meisterdades katsetab ta oma majas nutikodu lahendusi. „Oskan leida asjadele eesmärgi, mida neile ei ole veel leitud,“ selgitab ta. „See on lahe, kui võtad midagi vana ja paned selle uusi asju tegema!“

Oma teadmisi ja kogemusi ei tohiks enda teada hoida