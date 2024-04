Leedu kinnisvaraarendaja rajab Eestisse kaheksa miljonit eurot maksva laohoone

Ettevõtte Eesti esimese peagi kerkiva logistikakeskuse pindala on 14 000 ruutmeetrit, kuid tulevikus on plaanis hoonet laiendada üle 40 000 ruutmeetri võrra. Laohoone ehitatakse Tallinna lähedale Saku valda Tänassilma piirkonda.

Alustatakse ettevaatlikult

SIRIN Development tegevjuhi Laurynas Kuzavase sõnul alustatakse laienemist Eestisse ettevaatlikult. „Eesti on seni ainus Balti riik, kus meil veel laohooneid pole. Alustame alguses aga ettevaatlikult – sellest tuleb ilmselt väikseim laohoone, mille oleme viimase viie aasta jooksul ehitanud,“ lausus ta. Kuzavas lisas, et ettevõttel on plaanis alustada veel ka teise laohoone ehitamisega. „Ootame siiski sügiseni ja ehk on selleks ajaks selgem, kas on mõistlik kohe laieneda,“ ütles tegevjuht.