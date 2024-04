Kas täiuslik tehisintellekt asendab ebatäiuslikku inimest laeva juhtimisel ja opereerimisel?

Üha rohkem on siit ja sealt kuulda, et varsti võtab tehisintellekt kõik üle ning siis on korraga paljud mured murtud. Merenduses räägitakse peamiselt meresõiduohutuse enneolematule tasemele jõudmisest, kuna selline teatud-tuntud eksimuste pundar nagu inimolevus meresõidust ja otsuste tegemiste protsessist kõrvaldatakse.

Kas on ikka nii? Kas inimest võibki hakata igal pool, kõigepealt siis laeval, tehisintellektiga asendama? Vastus on „jah“ ja „ei“. Et seda seletada, tuleks vaadata, millest inimene ja millest tehisintellekt oma tegevustes juhindub. Teame, et tehisintellekti tegutsemise aluseks on algoritm, pole vahet, kas selle loob talle inimene, ehk programmeerija, või tehisintellekt saab lõpuks sellega ise hakkama. Algoritm on definitsiooni järgi samm-sammult antud juhiste kogum, mis kirjeldab ülesande täitmist või, teisiti öeldes, reeglite kogum etteantud sisendist oodatava väljundi saamiseks. See eeldab aga, et igalt sisendilt on oodata kindlat, etteteatavad väljundit, mis on õige igapäevase, rutiinse tegevuse juures.

Kuidas siis õpib inimene rutiinses tegevuses parimal moel hakkama saama? Ta õpib tundma reegleid, protseduure, omandab teadmisi, treenib simulaatoril ehk sisuliselt on see samuti programmeerimise protsess. Võib öelda, et meremees õpib tegutsema kindla algoritmi alusel ehk on programmeeritud tegema kindlaid otsuseid kindlates situatsioonides. Ja kuni jutt käib igapäevasest rutiinist ehk etteõpitust käitumisest, on tehisintellektil suur eelis inimeste ees: ta teeb kõike võrreldamatult kiiremini, ta ei väsi kunagi ja arvatavasti ei tee inimestele omaseid rumalaid vigu.