Rimi teatas sel nädalal, et avab Noblessneris aadressil Allveelaeva 6 Baltimaade esimese töötajateta iseteeninduskaupluse Rimi Express. Kaupluses on võimalik ostude eest tasuda vaid iseteeninduskassas ja pood on avatud 8st 22ni, kuid tulevikus tahaks jaekett hoida poodi lahti 24/7.