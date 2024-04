ARVAMUS | Marge Kari: me ei koosta turundushanke juhendit endale, vaid tahame ulatada abikäe hankijatele

Kuidagi on juhtunud nii, et just turundusvaldkonna hangete tase on kõikuv. Neid ei osata päris õigesti korraldada. Tihti ei teata, mis agentuurilt millist teenust tellida. Olgem ausad, võõrale pilgule ongi valdkond parajalt keeruline. Ei saa ette heita, et kõik ei tee PR- või reklaami-, disaini- või meediaagentuuri teenustel vahet.

Juhend, mille soovime avaldada suvel, pöörab tähelepanu mitmele turundushangete läbiviimise probleemile ja väljakutsele. Esiteks aitab juhend hankijal üleüldse aru saada, mis on turundusteenus. Mõiste on tänapäeval mitmetahuline ning hankija ei oska alati mõtestada, mis partnereid tal tarvis on ning mis osad on mõistlik ühte riigihankesse kokku panna. Tahame anda arusaama, mis teenust erinevad agentuurid pakuvad ning miks on nende eristamine oluline riigihangete korraldamise vaatevinklist.

Samuti tekitab segadust terminoloogia. Sõnu ja lühendeid mõistetakse erinevalt, see tekitab möödarääkimise riski. Püüame turundushangete tüüpilisemaid mõisteid lahti seletada. Soovime ka näidata, mis rollidest tiim koosneb ning mis on iga inimese panus. Rollid ja ametid ei pruugi agentuurides samad olla. Näiteks on loovjuht nii reklaami- kui ka üritusturundusagentuuris, kuid nende sisuline töö on erinev.

Puuduvad kutsestandardid

Juhend käsitleb neid hankijatele olulisi teemasid: piirmäärad, menetlusliigid, turu-uuring, eeldatava maksumuse määramine, hinna ja kvaliteediga seotud kriteeriumid ning näited parimatest praktikatest.

Soovime, et hankija oleks teadlik kompetentsidest, mida ta hankes soovib. Tihti nõutakse osalevalt tiimilt kõrget eksperttaset, kuigi hanke eesmärk seda tegelikult ei vajaks. Nii mõnigi kord küsitakse hangetes kompetentsi, mida Eesti turul ei eksisteerigi.