Pole paha. Soome poemüüjad teenivad palku ja preemiaid, millest enamik eestlasi vaid und näeb

Vantaas Jumbo K-Citymarketi kassas töötav müüja Romana Jokinen ei tahtnud küll avaldada, kui suurt tulemustasu on talle makstud, kuid laia naeratuse järgi otsustades on see märkimisväärne, vahendab Yle. „Tulemuspreemia on väga hea asi. See julgustab meid töötama südamega ja paremini,“ kommenteeris ta.