LUGEJA KÜSIB | Kuidas käib maamaksu tasumine ning miks ei laeku selle kohta arvet?

Maamaksu tasumiseks on 2024. aastal kaks tähtaega – 1. aprill ja 1. oktoober.

NB! Kui tasute maamaksu enne tasumise tähtpäeva, siis on see summa kuni tasumise tähtpäevani Teie e-MTA ettemaksukontol. Maamaksu on kõige mugavam tasuda e-teenuste keskkonnas e-MTA.