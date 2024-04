Bolt üritas ministeeriumi kaudu teha Euroopas jõulist lobitööd

Kirjavahetust näinud Euractivi sõnul on aga tähelepanuväärne, et Euroopas levitamiseks mõeldud avaldus ei olnud vormistatud mitte Bolti enda mõtteavaldusena, vaid nägi välja nagu Eesti riigi algatus. "Meie, EL liikmesriikide tööministrid, avaldame kahtlust, kas läbirääkimised platvormitöötajate töötingimuste parendamiseks liiguvad ikka õiges suunas," seisis kirjale kaasa pandud pöördumises.

Nimelt ei meeldinud Boltile, et hispaanlased olid pärast Euroopa Nõukogu heakskiitu muutnud direktiivi sõnastuse taas karmimaks, soovides sellega reguleerida suuremat hulka platvormidel töötavatest inimestest. Bolti jaoks tähendanuks see, et nad pidanuks sõlmima rohkemate inimestega töölepinguid ning tagama neile ka sotsiaalsed garantiid.

Bolt palus e-kirjas, et Eesti riik võitleks hispaanlaste poolt direktiivi tehtud muudatuste vastu ja kaasaks protsessi ka liitlasi. „Me loodame, et Eesti valitsus allkirjastab (pöördumise) ja julgustab ka teisi liitlasi –eesmärgiga, et Hispaania ei taganeks juunis Euroopa Nõukogus saavutatud kokkuleppest,“ kirjutas Pozzana.

Euractiv kirjutab, et Bolti lobitöö Eesti poliitikute ja MKMi ametkonna suunal on kestnud kaks aastat. Näiteks on Bolti president Jevgeni Kabanov sel teemal suhelnud otse nii Eesti majandus- kui ka rahandusministritega. Samuti oli direktiivi muudatuste osas ministeeriumiga pidevas suhtluses ka Henri Arras, kes on Bolti valitsussuhete juht Baltikumis.

Väljaande teatel järeldubki erinevatest kirjavahetusest, et MKMi ametnikud hoidsid Bolti pidevalt kursis, kuidas läbirääkimised direktiivi osas Euroopas kulgevad.

Päris kõrvale ei jäänud siiski ka Särav. Kuigi tema Boltiga otse ei suhelnud, hoidis teda läbirääkimiste olukorraga kursis hoopis Wolt. Euroactivi kätte sattunud kirjavahetusest järeldub näiteks, et Wolt on Säravale kirjutanud ühe kuu jooksul sel teemal lausa viis korda. Samuti on Särav lobiregistri andmetel Wolti esindajatega ka füüsiliselt kohtunud.

Euractivi teatel joonistubki erinevatest kirjavahetusest välja, kuidas erinevad platvormiettevõtted üritasid oma lobitegevuses ära kasutada just Eestit. Samas polnud Eesti olnud sugugi ainus liikmesriik, kes direktiivile tugevalt vastu seisis. Meiega koos võitlesid direktiivi vastu kõige aktiivsemalt Prantsusmaa, Saksamaa ja Kreeka, kes väitsid samuti, et liigse regulatsiooniga kaasneb äriinnovatsiooni lämmatamine.

Kui tänavu veebruaris toimunud Euroopa Nõukogus olid nii Eesti, Kreeka, Prantsusmaa ja Saksamaa kõik direktiivile vastu, siis pärast teatud muudatuste tegemist vahetasid Eesti ja Kreeka oma seisukohta ning asusid direktiivi lõpuks toetama. Prantsusmaa ja Saksamaa aga jäidki lõpuni erimeelt.

Euractiv rõhutab oma loo kokkuvõttes, et Bolti lobitöös pole küll midagi ebaseaduslikku, kuid see näitab, kui reguleerimata on see valdkond Euroopas ja kui agressiivsed võivad ettevõtted oma eesmärkide saavutamisel olla.

Särav: me pole tahtlikult varjanud kirjavahetust Boltiga