Kinnisvaraekspert üürituru muutustest: esimesed „pääsukesed“ on juba kohal

Kõige esimene muutus on tegelikult juba ära olnud. Kui veel kümme aastat tagasi oli tavaline, et näiteks Pärnu suvekorterite igasuvisest turust ning sellega kaasnenud hooajalisest hinnatõusust rääkisid maaklerid, sest üüritegevus käiski nende kaudu, siis nüüdseks on see kolinud Airbnb-sse ning kortereid annavad lühiajaliselt üürile omanikud ise.

Sotsiaalmeedia üha laiema kasutuselevõtu tulemuseks on juba aastaid populaarsed olnud spetsiaalsed üürigrupid, aga ka piirkondlikud elanikegrupid, kus paljud omanikud annavad ise kortereid üürile, sest kliendid tulevad ruttu ja nõudlus on suur. Nii on see väga tugevalt levinud näiteks Tallinna lähedal Peetris, Sakus ja teistes nii-öelda kuldse ringi valdades. Siin on kaks tegurit: esiteks, neil omanikel on aega sellega tegeleda, ning teiseks, üürikorter ilma maakleritasuta on konkurentsieelis.

Äpi kaudu üürimisest saab norm

Praegu üha tugevamalt kanda kinnitav suundumus, mis muudab tulevikku, on korteri pikaajaline üürimine äpi kaudu (näiteks Rendin). Siin on tegevad taas need, kes on valmis ise elamispinna näitamisega tegelema ning üürilise jaoks on eeliseks samuti maakleritasu ning tagatisraha puudumine. Need kaks viimast aspekti on väga olulised väiksemates linnades ja asulates, kus elatustase on tõmbekeskustest madalam ning selle väljamineku leidmine raske.

Võib eeldada, et Rendini kõrvale tuleb tegijaid veelgi, konkurents teenusepakkujate vahel kasvab ning sellest üürimisviisist saab norm nii, nagu see on lühiajalise üürimise puhul juba kinnistunud.

Maakleritest on selles vallas üha enam saamas lisandväärtusega mugavusteenuse pakkujad ning pinnale jäävad vaid professionaalid. Endiselt on ju omanikke, kel ei ole aega oma korteri näitamise ja muu asjaajamisega tegeleda ning samuti on hulk investoreid, kel üürivara palju ning koostööpartner maakleri näol on oluline. Lisaks võiksid maaklerid pakkuda ka haldusteenust.

Küll aga on selgelt näha, et üha enam pakuvad konkurentsi need, kes vahendustasu üürnikult enam ei küsi. See tähendab, et aastakümneid normiks olnud praktikal on aeg hakata muutuma ning tulevikus peavad ka maaklerteenust kasutavad omanikud hakkama selle eest ise maksma. Vastasel juhul jäävad nad kliendist suure tõenäosusega lihtsalt ilma.