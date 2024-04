Enefit hakkab katsetama vesiniku tootmise tehnoloogiat

H2Electro arendab tahkeoksiid elektrolüüsi rakke ning aastal 2024 on ettevõte jõudnud tehnoloogia laboratoorse katsetamise faasist päriselu rakendamise etappi. Eesti Energia tehnoloogia arenduse eest vastutav Enefit Solutions loob rakke ümbritsevad vajalikud süsteemid, mis koos H2Electro poolt toodetud komponentidega moodustavad elektrolüüseri. Kui esmalt hakatakse katsetama väikesemahulisi elektrolüüsi rakke, siis edaspidi on võimalik rakendada saadud kogemusi juba suurematel süsteemidel.

Enefit Solutionsi juhatuse esimehe Rait Kalda sõnul on oluline arendada teenuseid, et olla energiasektorile ja teistele tööstusettevõtetele toeks roheteekonna sõlmpunktides: „Näeme vesiniktehnoloogias lahendust mitmele tänapäeva energiamaailma ning keemiatööstuse probleemile ning meil on huvi panustada oma teadmistega tuleviku tehnoloogiate arendamisse ning seeläbi laiendada ka enda kompetentsi. Meie ambitsioon on olla klientidele kindlaks partneriks vesiniktehnoloogia, elektrolüüserite ja salvestite valdkonnas. Kindlasti võidavad sellest koostööprojektist kõik Eesti ettevõtted, kes täna otsivad võimalusi rohevesiniku tootmiseks ja energia salvestamiseks.“