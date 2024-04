Luminor: Eesti on ainus Balti riik, kus majandus ei kasva ja hinnad tõusevad

„Sel aastal on oodata majandusseisu paranemist – Leedu oodatav majanduskasv on 2% ja Lätis 1,2%. Kuigi ka Eesti majandus hakkab aasta teises pooles kasvama, jääb tänavune SKP -1% juurde, kuna eelmise aasta kukkumine toimus läbi terve aasta,“ lausus Uusküla.

Majandusanalüütiku sõnul võiksime nii Eestis kui ka Lätis järgmisel aastal oodata majanduskasvu kiirenemist. Kasvukursil püsib ka Leedu, ehkki annab tänavusega võrreldes pisut järele. Eesti majanduskasvu prognoos 2025. aastaks on 3 ja Lätil 3,3%, Leedus on oodata 1,8%-st kasvu.

Balti riikide oodatav inflatsioon on 2024. aastal euroala tasemest madalam, kuna langenud toormehinnad kanduvad üle tarbijahindadesse – Lätis ja Leedus prognoosib Luminor isegi hindade langust. Eestis on oodata aasta keskmiselt siiski protsendilist hinnatõusu, seda peamiselt siinsete tänavuste maksumuudatuste tõttu.

„Meie piirkonna kolme riigi inflatsioonimäärasid mõjutavad tugevalt energia- ja toiduainete maailmaturu hinnad. Kuna tänaseks on varasemad suured kulud juba üle kandunud hindadesse, on inflatsiooni määrad praegu euroala tasemest madalamad, kui kõrvale jätta kohalikud olud,“ rääkis Uusküla. „Kaupade hinnad ootuste kohaselt juba langevad, kuid teenuste hinnad on aeglasest kohanemisest ja palkade tõusust tulenevalt tõusuteel.“