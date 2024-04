Hiiglaslik kukkumine: Facebooki emafirma turuväärtusest kadus ligi 200 miljardit dollarit

Ettevõte eeldab, et teises kvartalis tõuseb müük vahemikku 36,5 kuni 39 miljardit dollarit. Kui arvestada selle ulatuse keskmist 37,75 miljardit dollarit, teeb see aastases võrdluses kasvuks 18%. Analüütikute keskmine ootus on 38,3 miljardit dollarit.

„Ma arvan, et oluline on rõhutada seda, kuidas meie ettevõtte aktsia on võrdlemisi volatiilne, sest meie rõhk on suunatud uue toote välja töötamisele ja see ei too veel otseselt raha,“ ütles Zuckerberg. Selles kontekstis tõi ta näiteks varasemad pingutused, mis on kulunud lühivideoformaatide nagu reel’side ja story’de telefonile kohandamisele.