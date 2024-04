Algab uus ehitus. Peagi saab Tallinna lennujaam võtta vastu ka militaarlennukeid

E-klassi lennukite seisuplatside loomine on osa Tallinna lennujaama pikemast arenguplaanist, täiendades lennujaama võimekust võtta vastu suuri ja raskeid lennukeid. Lennuraja kõrvale planeeritavad seisuplatsid hakkavad tulevikus kandma mitut eesmärki. Ühelt poolt on seisuplatsil militaarlendude vastu võtmise funktsioon. Teisalt on tegemist lennundusega seotud ettevõtetele suunatud alaga lennukaupade hoiustamiseks ja transportimiseks ning lennukite hooldusteenuse pakkumiseks.

„Tallinna lennujaamal on oluline roll Ämari lennujaama kõrval militaarlendude vastuvõtmisel. Strateegilise sõjaväelise liikuvuse võimelünkade kõrvaldamine Tallinna lennujaamas – kahesuguse kasutusega perroonide ja kütuse hoiustamise taristu arendamine on projekti olulisemaks eesmärgiks,“ sõnas Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike.

K-perrooni ehitusega lisandub Tallinna Lennujaama ca 50 000 m2 pinda, kus on võimalik parkida kuni 4 suuremat või rohkem väiksemaid lennukeid. Valmiva seisuplatsi pikkus on 380 meetrit ja laius 140 meetrit. Ehitustööde käigus rajatakse ca 29 000 m2 ulatuses betoonkatendit, mille paigaldustehnika tuuakse väljaspool Eestit. Eestis on sarnast betoonkatendiga lahendust varem kasutatud ainult Tallinna ja Ämari lennujaamades. Ülejäänud pind kaetakse asfaltbetooni kihiga.

„Nordeconil on väga hea meel taas Tallinna Lennujaamaga koostööd teha, oleme oma tiimiga saanud panustada ka lennujaama varasematel laienemisetappidel,“ sõnas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman. „Tegemist on väga mastaapsete töödega ja seni mahukaima etapiga Tallinna Lennujaama seisuplatside laienduses. Arvestades lennujaama alal tegutsemisega kaasnevaid erinõudeid ja suurt vastutust, pöörame tavapärasest veel enam võimendatud tähelepanu kõikidele tööohutuse ja korrashoiuga seotud teemadele.“