VIDEO | Valmis esimene Enefit Greeni tuulepark Soomes

Tolpanvaara tuulepark asub Põhja-Soomes. Tolpanvaara on Enefit Greeni ainus Soomes asuv ja ühtlasi nende kõige põhjapoolsem tuulepark.

Kulgev tuulepark eristub oluliselt teistest Enefit Greeni tuuleparkidest. „Selle sagedasteks külalisteks on põhjapõdrad, kes käivad tuulikute vundamentidel end päikese käes soojendamas. Tuulepargi ehituse mõju uurimiseks paigaldasime viiele põhjapõdrale GPS-i, et jälgida loomade liikumist tuulepargi ehituse ja töötamise perioodil,“ selgitas Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm. Kogutava info põhjal saavad nüüd teadlased analüüsida, kuidas tuulepark mõjutab põhjapõtrade liikumisharjumusi.

Ettevõte leiab, et kuna piirkonda kasutatakse metsamajandamiseks, puudub tuulepargi alal inimasustus ja seetõttu on võimalik häiring väga väike. Küll aga on tuulepark loonud juurde uusi töökohti pargi ehitajatele ja annab tööd ka edaspidi selle hooldajatele.