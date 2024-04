Varem ukrainlasi majutanud laeva müük aitas Tallinki esimeses kvartalis kasumisse

„Esimese kvartali tagasihoidlik kasum, mis saavutati äärmiselt keerulistes majandustingimustes, on kombinatsioon suurest jõupingutusest, meie praegusest ärimudelist, kus mõned meie laevad on jätkuvalt välja prahitud, ning meie laeva Isabelle edukast müügist,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Tallink Grupp on jätkuvalt organisatsioonina kuluefektiivne ja tõhusam kui eales varem ning meie meeskond pingutab pidevalt selle nimel, et efektiivsust hoida. Majanduskeskkond on väga keeruline, eksport kiratseb ning meie turgude tarbijate kindlustunne on madal. Meie ees on mitmeid erinevaid väljakutseid, millega peame päevast-päeva tegelema, et leida häid lahendusi,“ lisas Nõgene.